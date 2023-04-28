聯發科董事會已通過今年現金股利每股76元，包括常態現金股利每股60元以及特別現金股利每股16元，在維持80%~85%常態現金股利配發率的情況下，增加得以每半年配發常態現金股利的彈性，該議案將待5月31日股東會決議。