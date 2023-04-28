新北市土城區發生當舖槍擊案，警方查出幕後有黑幫涉案，並在24日起執行「正當專案」，清查轄內327家當鋪。新北市警察局長廖訓誠今在議會表示，這幾年受到新冠肺炎疫情影響，許多當鋪經營不善，被黑幫趁機滲入據點，轄內有27家當鋪自行申報歇業，截至27日為止，已針對42件違法情況進行裁罰。

土城槍擊案爆發後，新北警方連日大力掃蕩弘仁會幫眾，持續追查幕後主使，陸續在新北、雲林、花蓮等地進行第三波掃蕩，被警方視為頭號目標的幕後藏鏡人弘仁會大哥「鯨魚」林京履也已落網，預計今晚押解返國。

新北市議員蔡健棠今在議會質詢新北市長侯友宜，未來是否有第四波掃蕩，對於當鋪有何作為、治安要如何處理。對此，侯友宜表示，治安也是國政問題，就算案子結束，掃蕩黑幫也永不終止，這幾天一定會把所有集團全部瓦解。

廖訓誠說，新北市轄內有327家當鋪領牌，目前仍有300家當鋪營業中，本次動員各分局執行專案清查，有42件遭查獲有違反當鋪業法狀況。

新北市警局表示，主要違規是以營業場所未揭示利息、未依限將收當資料送往當地分局備查，每件違規均可裁罰1至3萬元，警方未來會針對轄內當鋪業和其他特定行業深入調查，過濾高風險業者加強稽查，若違法將立即嚴罰，阻斷幫派不法分子入侵依附在合法當鋪業，從事重利及暴力討債。