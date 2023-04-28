楊丞琳6月17、18日即將5度攻蛋，舉辦「2023楊丞琳 LIKE A STAR 世界巡迴演唱會」，門票明（29日）中午11點開賣，她今晚將在IG開直播宣傳，同時搶先「洩密」舞台驚喜彩蛋，「這次小舞台的位置有調整喔，感覺距離跟大家更加靠近了」；至於大家關注的演唱會嘉賓，楊丞琳也提前透露了。

楊丞琳過往開唱都會給足大家驚喜，精心安排嘉賓名單，然而她這次反倒先替歌迷打預防針，表示：「請大家先不要抱太多期待！」言下之意是「有可能沒有嘉賓」？她直言已將「人脈用盡」，該請的、能請的嘉賓都請過了，「我能動用人脈、熟的、不熟的朋友也都請過一輪了，這次重啟台北小巨蛋演唱會，在嘉賓部份，請大家不要抱太多期待，希望多多專注在這次演唱會的表演上囉」。

還粉絲傳訊問她演唱會「要如何選位」，楊丞琳俏皮表示：「其實我真的無法替你們決定，看你們是要離我本人近一些，還是想看演唱會的整體畫面囉。」深怕粉絲周末睡得晚來不及搶票，更幽默表示：「想當粉絲的鬧鐘叫大家起床。」對於今晚將在IG開直播和粉絲互動，她透露這陣子因為錄製節目常熬夜，身體及嗓子因此也比較累，但寵粉的她仍表示：「會滿足每一個上線的粉絲點歌清唱的心願。」