新竹市監理站、市警局交通隊與陽明交通大學27日舉辦「機車騎乘安全宣導體驗營」，首創跨機關合作現場實地具體操作模式，以1：1路口實境大小地墊，實境模擬行人、機車、汽車於路口各種情境，實際向師生示範，正確騎乘防禦駕駛要領及行經路口停讓應注意事項。

竹市監理站指出，現場展演情境包括有「機車遇路邊臨停車輛突開車門如何預防」、「騎乘機車切勿鬼切超車左轉易遭側撞」、示範「機車正確左轉彎方式」、「行人穿越路口注意事項演練」、「汽車視野死角易造成事故如何預防」。示範演練項目同時並帶入「車輛慢看停、行人停看聽」等情境。

在場參與學生親眼見到事故發生的一瞬間，實際感受到交通安全及防禦駕駛的重要性，在獲得實務經驗的同時更能加深用路安全觀念，活動現場也有趣味有獎徵答，同學熱情認真參與。

參加宣導活動體驗營的運輸與物流管理學系林同學說，以往的交通安全課程都是在教室內以說明講解及影片方式進行，這是第1次參與到模擬意外情境的實際體驗，親眼看到十分逼真的事故現場，印象十分深刻，感受相當震撼，以後騎車時會更有防禦駕駛概念，也會把交通安全觀念與同學分享。

新竹市監理站站長周景朗表示，為減少機車死傷人數，除了要改變不當的騎乘方式，更應確實遵守路口路權相關規定，希望透過情境示範建立正確交通安全觀念。周景朗提醒，3月31日起已提高對於車輛未禮讓行人的罰責，駛近路口要確實做到減速放「慢」、左右察「看」並「停」讓行人優先通過，才能有效降低用路人風險，建立更友善的交通環境。