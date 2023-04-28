民眾求職卻遭詐騙集團監禁、利用作為人頭帳戶，警方成功營救7名被害人，並逮捕7名嫌犯。（民眾提供／張亦惠台中傳真）

台中市政府警察局第六分局日前接獲台新銀行逢甲分行通報，有民眾疑遭詐騙集團利用成為人頭戶，立即組成專案小組追查，跟監尾隨嫌犯至監禁處所，成功營救7名被害人，更進一步溯源逮捕幕後主嫌，瓦解李姓男子為首的詐騙集團，已由台中地檢署起訴在案。

西屯派出所日前接獲台新銀行逢甲分行通報，有名男子疑遭控制申辦網路銀行，警方為避免打草驚蛇，以便衣警力暗中進行追查，在嫌犯載送被害男子返回監禁處所時，專案小組人員機警尾隨，直搗犯罪集團在逢甲租的套房，救出7名被控制的「豬仔」，更現場逮捕駕駛44歲盧男及控制被害人的嫌犯31歲賴女、23歲賴男共3名。

第六分局報請台中地檢署指揮偵辦，積極溯源追查其他共犯，迅速查獲幕後主嫌李姓男子及24歲掮客黃男、43歲陳男、22歲陳男到案，一舉瓦解此7人的犯罪集團，全案移送後，由台中地檢署依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、詐欺及洗錢罪等罪嫌起訴。