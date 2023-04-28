曹姓男子於2019年間駕駛大貨車行經苗栗路段因車輛突然故障，聯絡拖吊業者救援並指派薛姓司機前往，但薛沒注意曹男駕駛的是氣壓式大貨車，未以插銷鎖固煞車系統，曹亦疏忽未告知，導致貨車拖運行駛時、起火燃毀，二審判已過世薛男賠償107萬元，業者須連帶債務負清償責任。

一審判決書指出，薛姓拖吊司機因疏忽未解除煞車系統即強行拖運，當時車輛已產生濃厚之燒焦味，然薛仍強行拖曳硬拉其車輛，行至國道一號南下136.9公里處，產生磨擦力及熱能，熱能透過鼓盤傳導至輪框等金屬物質，進一步蓄積高溫，導致右側車輪爆胎起火延燒整台車輛。

一審審理期間，曹男認為車輛屬原廠氣壓式剎車系統，一般進行拖吊車輛作業時，為預防氣壓式煞車系統漏氣造成煞車作動，進行拖吊時會將金屬插銷插入煞車制動器內鎖固制動彈簧，以解除煞車系統。

薛姓司機答辯，縱使未以插銷鎖固煞車系統，亦不會在拖車行進中產生煞車作用，進而使煞車元件過熱引發燃燒；是因車輛右後輪單側起火燃燒，應是未依規定定期為軸承保養，致右後車輪之軸承等部位之零組件，才會在拖吊過程中發生火燒車情形。

曹姓男子於一、二審請求民事188萬元損害賠償，最後法官審酌曹男沒有告知，該輛大貨車屬氣壓式煞車，薛應連帶給付曹107萬4000元，一直到清償日止，按年息百分之5計算之利息，後來薛因故於今年2月死亡，由拖吊業者連帶債務負清償責任，全案確定。