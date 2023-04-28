涉及土城槍擊案的林京履（左）及杜姓小弟（右）28日從馬來西亞押解回台，下機後員警立刻為兩人上銬並穿上防彈背心。（范揚光攝）

涉及土城槍擊案的林京履（中）28日從馬來西亞押解回台，新北市警局霹靂小組隊員為他鎖上腳鐐後帶回偵訊。（范揚光攝）

竹聯幫弘仁會與華山幫火拼共開67槍，新北土城當鋪槍擊案幕後藏鏡人、弘仁會大哥「鯨魚」林京履，28日晚間由刑事局派員至馬來西亞押解回台，警政署長黃明昭晚間親自帶隊，率同刑事局長李西河等人到桃園機場督導押解勤務，並公開宣示警方掃黑的決心，決不容許黑幫挑戰公權力，滋擾社會安寧，並再次感謝馬國警方的大力支持與協助。

新北市槍擊案發生後，刑事局迅速掌握林嫌出境至馬國，駐馬聯絡官立即接洽馬來西亞皇家警察總署刑事警察局協助緝捕。馬方研判林嫌確有危害治安之虞，將他列為不受歡迎人物，待班機抵達吉隆坡機場尚未入境前即立刻將他留置調查，送交移民局暫時收容，今交由我押解回台。

警方28日晚間將林嫌押解回台。（警方提供）

警方28日晚間將林嫌押解回台。（警方提供）

黃明昭強調，無論嫌犯是什麼層級，就算是逃到天涯海角，警方也絕對會繩之以法，另外在國內掃蕩幫派行動也未停歇，從案發日迄今，專案小組針對涉案幫派組織及其分子，共執行3波緝捕行動，針對提供涉案槍枝、幕後指揮、幫派堂口及詐欺共犯等執行拘提搜索，在雙北、雲林、花蓮等縣市同步掃蕩，共計逮捕26人、羈押及收容12人，查扣現金221萬元，一舉瓦解本案涉案組織。

針對幫派利用懵懂無知少年，危害社會治安，黃明昭表示，警政署規劃於4月26日至5月5日執行全國同步大掃黑，將聚焦打擊掃蕩弘仁會、明仁會，強化查緝各式槍枝，壓制黑道囂張氣焰，貫徹警方打擊幫派的決心，絕不手軟。