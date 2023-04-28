竹聯幫弘仁會與華山幫囂張開戰，11天內雙方在雙北街頭互開67槍震驚社會；被警方視為幕後藏鏡人的弘仁會大哥「鯨魚」林京履及杜姓小弟案發後潛逃至吉隆坡落網，28日在馬來西亞警方協助下，由刑事局派員跨海押解回台，警政署長黃明昭也在桃園機場召開記者會，再次強調打擊犯罪的決心。

林京履（前排中）及杜姓小弟（後）28日從馬來西亞押解回台，下機後兩人在刑事局除暴特勤隊員戒護下通關入境。（范揚光攝）

兩人由刑事局幹員負責戒護，搭乘華航CI722班機從吉隆坡起飛，約晚間20時5分抵達桃園機場，待機上其他旅客下機後，再由刑事局除暴特勤隊員戒護下通關入境，隨後移交給新北市刑大帶回偵訊。

林京履（中）押解回台，新北市警局霹靂小組隊員為他鎖上腳鐐後帶回偵訊。（范揚光攝）

警政署長黃明昭隨後在第一航廈入境大廳召開記者會表示，案發後雖然林嫌潛逃至馬國企圖藏匿，但在兩國警方合作下順利將他遣返。黃明昭說，無論嫌犯逃到哪裡，警方都會一個一個揪出來繩之以法。

黃明昭也強調，竹聯幫弘仁會還繼續在外作奸犯科，警方也都會鎖定，包括這次的分會及其他的分會，各警察機關也將加以查緝。最後黃明昭更強硬地指出，警方絕對有能力持續掃蕩弘仁會及明仁會，「絕不手軟！」