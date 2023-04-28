台中地檢署偵辦國泰洋酒涉與金錢豹旗下等47家酒店掛勾，隱匿22億多元營業額，逃漏稅近8億元，今年3月首波起訴25人。今天案情延燒，檢方以被告身分帶回金錢豹老董袁昶平等8人調查，晚間複訊後，以袁涉違反稅捐稽徵法、商業會計法等罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞等理由，向法院聲請羈押禁見獲准；另洪姓、蕭姓、林姓會計及員工各諭知10萬元、8萬元具保。

檢察官今晚訊後，認為袁涉嫌違反稅捐稽徵法第41條詐術逃漏稅捐罪及商業會計法第71條第1、5款明知不實填載會計憑證、以不正方法使財務報表不實等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯證人、湮滅證據之虞，有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢調追查，國泰洋酒將酒品銷售給金錢豹及海派旗下、金麗都及麗晶皇宮等中市知名大型酒店，酒店賣酒時開立國泰洋酒所虛設的公司發票，國泰洋酒自2016年間起透過代開發票，協助47家酒家，隱匿營業額22億7521萬餘元，逃漏稅總金額近8億元。

檢警今年1月11日及17日均發動大規模搜索，以涉嫌違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌收押劉男，2月15日以天價1億元交保。中檢今年3月間首波偵結，將劉男及酒店業者、幹部等25人依涉嫌違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌起訴。

台中地檢署表示，經持續偵查後，認為袁涉有違反稅捐稽徵法、商業會計法等罪，並發現相關事證遭人移動藏放，昨天搜索袁住處等13處，昨、今兩天再傳訊袁、會計出納等員工共8人到案釐清。