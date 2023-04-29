中非的南海主權爭議持續延燒，據美聯社28日報導，一艘中國海警船23日在南沙群島仁愛礁附近攔截了一艘菲律賓巡邏船。雙方距離一度最近時僅36公尺，菲方船上的記者目睹並用鏡頭拍下雙方對峙的緊張時刻。

根據鳳凰衛視報導，菲律賓海警隊23日邀請部分媒體，首次允許參加1670公里的海上巡邏，目的是為報導中菲海警雙方衝突現場。菲律賓兩艘巡邏船馬拉帕斯誇島號和瑪律夫里戈號都參與此次巡邏。

菲律賓2艘巡邏船行駛到仁愛礁附近，在接近周邊的綠松石水域時，中國海警通過無線電發出警告。雙方一度都出動了較小的船隻，但只是互相觀望片刻，就回到自己的船上。

經過多次無線電交流後、中國海警隊警告後，菲律賓巡邏船仍開向仁愛礁。菲方指，當馬拉帕斯誇島號進一步向仁愛礁移動時，中國海警船擋在菲巡邏船前面，兩船之間的距離只有36到46公尺。為避免碰撞，菲方緊急改變巡邏船方向並關閉引擎。隨後兩艘菲律賓巡邏船離開仁愛礁。

菲律賓官員當天要求參與海巡的媒體不要立即發佈資訊，以確保海警任務的安全性，並給海警隊充足時間向菲律賓國防和外交事務官員彙報情況。

回顧今年2月初也曾發生過類似事件。中國外交部回應，仁愛礁是中國南沙群島的一部分。希望菲方切實尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，避免採取任何可能導致爭議擴大化、局勢複雜化的行動。