新北市長侯友宜日前從中央層級談黑槍，表示「犯罪不是一天造成，幫派也不是新北單一的問題，地方會扛起責任把案子解決，最重要要把黑槍源頭管制做好，源頭切斷必須從中央制度面去做。」

警政署29日表示，警方發現歷年查獲的非法改造槍枝，以模擬槍為多數，因此在2020年6月修正槍砲彈藥刀械管制條例，擴大管制模擬槍，並提高改造槍枝的刑度，使模擬槍管制更趨嚴格。

警政署統計，近5年全國查獲非法槍枝案，2018年由模擬槍改造者，計1061枝，占非制式槍枝84.67％、去年由模擬槍改造者，計658枝，占非制式槍枝75.17％。2020年6月修法後至去年為止，查獲非法改造模擬槍案件已有明顯下降，管制已初見成效。

警政署表示，部分不肖廠商改以進口易於改造的金屬氣動式遊戲用槍，作為改造槍枝來源。警政署自去年9月起，已陸續推動數項溯源管理措施，著手於進口管制及國內加強管理2大面向，修正相關法令，針對易改造的金屬氣動式遊戲用槍及空包彈進口，進行預審及流向管理；加強國內模擬槍零件製造輸出管制，並嚴禁進口。

警政署強調，在進口管理部分，持續與經濟部及財政部配合執行邊境管制措施，去年9月5日由內政部訂定「低動能槍枝輸入審查規定」、今年1月6日訂定「空包彈輸入審查規定」，建立預行審查制度，各部會分工合作防堵易改造為具殺傷力槍枝的金屬氣動式遊戲用槍進口，並加強空包彈流向管理。

在國內加強管理部分，為避免模擬槍零件被不法之徒利用，去年10月7日內政部與經濟部更修正模擬槍許可及管理辦法，加強模擬槍產銷流程管控及報備持有者的管理，要求製造業者於模擬槍關鍵零組件打印辨識碼、槍管內設置洛氏硬度55度至60度以上無法移除的金屬嵌入物，以避免零件外流，並增訂由轄區警察局對報備持有模擬槍者定期查驗等管理規定。

警政署統計，自2021年起槍擊案發生已有逐年下降趨勢；2021年槍擊案發生計100件、2022年計85件，今年1月1日至4月23日止計發生18件，與去年同期發生21件相較，案件已下降16.67％。

警政署重申，查緝槍枝向為警察重點專案工作項目，將持續要求全國各警察機關積極檢肅各類非法槍砲彈藥，並向上追溯提供不法槍彈者。