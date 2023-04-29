蔡英文總統今赴松山慈惠堂，出席「台北母娘文化季」的遶境起駕儀式，同台的有內政部長林右昌以及台北市長蔣萬安，不過，2人針對是否該擴編保二總隊隔空交火互槓，蔣萬安支持新北市長侯友宜說法，反對警察軍事化；對此，內政部長林右昌今表示，沒有第二陸軍這件事，請不要再繼續扭曲亂扯。

林右昌表示，因應國家關鍵基礎設施（CI）受到新型態威脅，大家都有共識，提高防衛與防護能量絕對是必須的，否則萬一發電、變電、衛星或電信站等遭受破壞時，不僅打擊民心士氣，對人民生活與社會運作都會產生很大的影響。

林右昌指出，一個電信站如果遭到突擊破壞了，造成大規模通訊中斷，如再加上有心組織刻意散播假訊息，製造社會恐慌，那傷害會有多大？所以面對新的威脅我們一定要有所準備與因應，防護關鍵基礎設施能力的提升絕對有必要，不要到時候有關鍵設施被破壞了，再回頭責怪政府沒有提早因應加強防護。

林右昌表示，為了掌握新的威脅型態、注入新的防護觀念、提升團隊協作技能，種子教官將會接受部分軍事訓練，但並不是保安警察去受軍訓，千萬不要混為一談，這件事情中央已經正式說明了非常多次，很遺憾到現在還有人刻意以訛傳訛，甚至加油添醋誤導視聽；他強調，沒有警察軍事化，沒有第二陸軍這件事。