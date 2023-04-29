為推動金融機構臨櫃攔阻詐騙款項、整合金流情資向上溯源查緝詐欺機房，刑事局與台北富邦銀行合作，共同建置AI預警模組，由刑事局主動分享判斷異常金流態樣經驗，結合北富銀既有異常交易金流偵測技術，建置約15種異常態樣。

警方表示，該模組去年7月1日上線運行後，除針對行內異常交易自主管制外，也強化各分行行員於臨櫃交易時偵測辨識，統計今年1至3月北富銀已攔阻約8000多萬元，成效顯著。

警方統計，去年度警示帳戶數相較前年增加46.99％，其中北富銀警示帳戶減少約14 ％，顯示AI預警模組能精準管制異常帳戶，有效攔阻被害。故刑事局主動與北富銀研商，規劃將模組推展工作，並於今年4月13日召開第一階段專案會議，邀集已與刑事局簽署MOU、主動洽談且積極整備相關資源等11家銀行，希望透過AI預警模組精準判斷將異常帳戶進行控管，減少人力負荷，擴大攔阻被害。

刑事局表示，將定期檢視與追蹤參加銀行執行情形，並規劃本項專案啟動宣誓儀式，以展現銀行協助警方反詐決心，另於今年下半年發表專案成果，並進行第二階段推展工作，邀集其他銀行加入鷹眼識詐行列，擴大預警覆蓋率，精準打擊詐欺犯罪，遏止人頭帳戶發生。