新北市長侯友宜28日接受議員質詢時鼓勵全國在五一勞動節都放假，今天被問到若國民黨重返執政是否會施行時表示，只要有利於人民能幸福、享受更多天倫之樂「我都樂觀其成」，未來有機會，只要大家有這樣共識，讓經濟體系能夠蓬勃發展過程中，帶給民眾更多溫馨的日子是可以預見的。

被問到與對手網路好感度起伏，侯友宜強調，面對外面不管任何風雨，大家都是同心齊力，一起為國家人民多盡心盡力。

日前侯拋出杯水論，有人提出鋼索論，被認為是與侯抗衡，侯友宜表示，讓中華民國充滿自信，讓台灣這塊土地走出康莊大道，只要能讓國際看到中華民國，都是值得肯定的事。

侯友宜今天出席第13屆新北市紀錄片奬優選名單發布會，被問到第14屆是否會缺席時表示，紀錄片他有空一定會來，因為紀錄片跟他連結很深，他這13年都沒有缺席，且報名依然踴躍，讓他非常感動。

侯友宜說，非常謝謝13年來參與紀錄片拍攝的導演、工作團隊與評審委員的辛苦，這13年有一百多部入圍影片，歡迎大家來好好欣賞。

有媒體指侯友宜的哥哥在南部參加餐會當侯的分身，侯友宜表示，謝謝大家關心我們的事情，其實只有一件事，能夠為國家、為人民多做事，大家都是同心齊力的，一起努力讓這塊土地會更好。