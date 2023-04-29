台北市第七選區立委選戰，在國民黨確定提名議員徐巧芯、民進黨提名議員許淑華後，雙姝戰爭提前開打。針對徐巧芯日前在臉書上PO文批評「假掰」，許淑華29日上午陪同總統蔡英文出席宮廟活動時也有所回應，表示品德教育從自身開始，也希望身為政治人物、公眾人物的言行品德，能教育小朋友，並給予更好的學習榜樣。

徐巧芯日前在臉書上PO文，批評民進黨與許淑華「先對人民不仁，憑什麼要我們對你們有義？你不需要假裝『為我難過』，這種假掰只讓我感到噁心。你應該要為那些在這些年被民進黨不當對待的人民感到難過，替他們發聲。」

許淑華29日上午陪同總統蔡英文等人出席「松山慈惠堂保民遶境嘉年華起駕儀式」，被問到徐巧芯攻擊她「假掰女」，許淑華則表示，品德教育從自身開始，也希望身為政治人物、公眾人物的言行品德，能教育小朋友，並給予更好的學習榜樣，至於徐的攻擊則不想回應。

許淑華強調，有慈悲心，看任何事情都會有良善的一面，慈悲就是最好的選舉方式，也是良性競爭的方法，今天即便再有任何攻擊，也認為品德教育勝過一切，還是要呼籲，政治人物的言行必須謹慎會比較好。