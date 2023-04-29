前總統馬英九在希臘參加論壇時，痛批蔡英文總統違反憲法與兩岸人民關係條例，馬英九基金會也批陸委會該解散；行政院長陳建仁今(29日)受訪時表示，馬前總統這一段時間在國外的言行作為，讓國內很多人看了以後都感到非常地失望，他也不便在這裡再多說什麼。