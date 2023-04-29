桃園市1名破百公斤黃姓女子去年9月因2000元債務，與游姓女子發生口角，黃不滿游女不還錢，痛毆游女一頓後，仗著身材優勢壓在游女身上，導致游女休克死亡。桃園地院認為，黃女僅坦承部分犯罪，且未與家屬和解，依傷害致死判9年6月，可上訴

桃園地檢署調查，去年9月14日晚間，游姓女子因欠黃姓女子2000元，黃女找游女飲酒時，黃女酒後與其商討債務問題。黃不滿游長期拖欠債務，先徒手毆打游女，再拿衣架抽打她，游女身上滿滿傷痕還不夠，黃仗著體型優勢，將身材瘦小的游女拉倒在地上，在騎坐游女身上，導致游女低血溶性休克死亡。

桃園地院審理，黃女雖然沒有致游女死亡的想法，但是可預見她將破百公斤的體重壓在游女身上，恐導致游女背部嚴重受創，而導致死亡。法官也說，黃女未能與游女理性溝通，以平和方式解決債務糾紛，竟以徒手拍打、持衣架抽打游女，並以體型優勢將游女拉趴在地、坐壓於游女背部方式傷害游女至死。

黃女稱，自己是酒後情緒失控，盼法院從輕量刑，此外也和對方談和解，只是尚未談妥。桃院認為，黃女行為導致游女家屬承受天人永隔的莫大哀痛，難以磨滅，犯罪所生危害至為重大，且無回復可能，實應嚴予非難。且黃女雖一度坦承犯行，卻在審理中坦承部分故意傷害，否認傷害致人於死，也未和家屬和解，因此依傷害致死判9年6月有期徒刑，可上訴。