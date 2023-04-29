桃園市平鎮區一處民宅28日下午發生鋰電池燃燒事故。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市平鎮區一處民宅昨下午發生鋰電池燃燒事故，復旦消防分隊獲報後，立即派遣人車趕往現場，見民眾已初步控制火勢，後續接手灑水降溫，徹底將鋰電池火勢撲滅，所幸未造成人員傷亡及其他財物損失。

據了解，該鋰電池為民眾二手收購而來，主要為移動式冷氣供電使用，平時無特殊使用習慣。消防表示，鋰電池是被廣泛應用的可充電電池，通常用於手機、筆記型電腦或無人機等電子產品中，若不當使用或處理，恐有引起火災或爆炸風險，若發生鋰電池燃燒事故，應立即撤離該區域並立即撥打119交由當地消防單位處理。

桃園市消防局第四大隊大隊長郭百倫表示，在使用或儲存鋰電池時，應嚴格遵守相關安全規定，瞭解如何正確使用，避免類似事件發生，而消費者在選購鋰電池產品時應注意優先考慮品質和品牌信譽，避免買到不合格產品；使用時應遵守相關使用和充電規定，避免過度使用或過度充電；若發現鋰電池出現異常現象，例如發熱、漏液或變形等，應立即停止使用。也呼籲民眾關注鋰電池相關安全問題，並熟讀產品使用安全注意事項，保障自身和他人的生命財產安全。