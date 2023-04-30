阿喜在《暗夜微光》中飾演患有乳癌、會情緒勒索的母親。（圖／客台提供）

林育品（阿喜）在客家電視台《暗夜微光》中飾演患有乳癌、會情緒勒索的母親雅玲，她透露演出其實是參考自己的媽媽，她不諱言：「我媽超情勒、超高壓的！」接著解釋，因為爸爸離家、加上外婆過逝，讓媽媽整個人空虛了，所以變得特別任性，而媽媽在二妹婚禮上，拜別父母環節時說出：「你選擇你愛的，那你就要愛你所選的。」讓她放在心中並投射在自己人生選擇上，包括當演員，她說：「你要深深愛上你選的事情，就算工作上有很多虐待自己的細節也要好好承受。」

成功在戲中詮釋情勒母親的阿喜透露，自己是參考親媽個性。（圖／林士傑攝）

「這次接到像雅玲這樣一直都很痛苦的角色，在前期做功課時看紀錄片和電影，不舒服的感覺就一直留在身上，在片場繃得很緊，一抽離之後真的會瞬間沒電，那段時間日常都在沒電的狀態，覺得自己真的生病了，甚至睡覺做夢時都覺得自己生病，更能清楚感受到胸部隱隱作痛，甚至拍完之後也偶爾會感到疼痛。」

「角色情緒需要很深，下戲後也不能打開交際的開關，這對我來說真的很難，因為之前錄綜藝節目前，大哥都會先說『等下如果你們沒有接到球、讓話掉到地上，就是沒有職業道德！』所以我習慣補滿空檔，但這跟之後在演戲時的心態很衝突，因為我慣性要把話塞滿，因此這次趁機會深深地做了『不講話』的練習。」

媽媽曾說「你選擇你愛的，那你就要愛你所選的」，影響阿喜在自己人生的任何選擇。（圖／林士傑攝）

「我很誠實地跟戲劇老師坦承我的困擾，對方要我學會讓時間空白、不要接話，所以在拍這部戲時，如果遇到根本不用回應時，我就學會不接話、慢慢地往旁邊站，感覺真的覺得超棒的！我本來是很消極的人，對什麼事都覺得很隨便，現在越來越清楚知道什麼東西是我不要的。」

「其實我拍完第一部戲時我就回公司說『我不要再拍戲了，我不會』，我連拉背都拉不好，看不懂鏡位，一直想說『是不是要給背什麼戲份？』當時就被罵『不要動！再動就不要給她鏡頭、她那個刪掉！不要給她光！』當時的我就是干擾大家、延誤拍攝的嫩蟲，這次拍《暗夜微光》時就遇到當時的收音師，對方跟我說：『妳變了，妳以前好吵。』我很認真的向對方道歉：『你真的辛苦了，小時候我真的不懂，我以為我要在現場活絡，工作氣氛才會好。』」

阿喜過去習慣綜藝節目的步調需要快速接話，但這部分放在很講求感覺的演員時，就變得非常衝突。（圖／客台提供）

「還記得剛拍戲時當了一百次女主角的好朋友，但有人願意給我機會演出不一樣的角色時，我也不知道自己接不接得住，我曾經有很多次機會，但我沒有把握好，因為我很心虛，覺得自己像沒拿武器上戰場的士兵，經歷過舞台劇、學其他人的演出…等方式後，我才漸漸地原諒我自己。」

「我想起媽媽說的話，你就是要尊重自己的選擇、好好對待你的選擇，過程全都是體驗，只要專注感受這些體驗，不管結果是好是壞，是我自己選了想做演員這件事，就是要越來越喜歡越來越愛。」

阿喜認為是自己選了想做演員這件事，就要去喜歡去愛它。（圖／林士傑攝）

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