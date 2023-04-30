今(30日)凌晨0時許新北市蘆洲發生一起民宅火警，中正路一棟5樓民宅的1樓宮廟被人發現有濃煙竄出，消防人員獲報趕抵現場後立即灌救，當日凌晨0時16分即撲滅火勢，後續消防人員在搜索火場時，在一處房內發現58歲張姓男子已無生命徵象，緊急送到台北市新光醫院搶救後，仍於凌晨1時32分許宣告不治身亡。

據了解，起火點是宮廟神壇後方的走道雜物起火，燃燒面積約15平方公尺，詳細起火原因仍待相關單位調查釐清。