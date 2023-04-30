蘆洲宮廟凌晨竄火苗 消防迅速撲滅5旬男送醫不治 09:522023/04/30 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今(30日)凌晨0時許新北市蘆洲發生一起民宅火警，釀成1人死亡。(黃敬文翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今(30日)凌晨0時許新北市蘆洲發生一起民宅火警，中正路一棟5樓民宅的1樓宮廟被人發現有濃煙竄出，消防人員獲報趕抵現場後立即灌救，當日凌晨0時16分即撲滅火勢，後續消防人員在搜索火場時，在一處房內發現58歲張姓男子已無生命徵象，緊急送到台北市新光醫院搶救後，仍於凌晨1時32分許宣告不治身亡。 據了解，起火點是宮廟神壇後方的走道雜物起火，燃燒面積約15平方公尺，詳細起火原因仍待相關單位調查釐清。 #宮廟 #蘆洲 #凌晨 #0時 #新北市 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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