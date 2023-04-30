陸續逮捕幫忙接應槍手的涉嫌人。（警方提供）

槍手澎湖入關。（警方提供）

檢警偵辦內湖槍擊案，王姓製作人腿部中了15槍，檢警逮捕11名嫌犯到案，但槍手已出境。檢警研判，從開槍打腿、事後專案安排逃亡，擅於避開監視器、分工細膩這些手法來看，與10幾年來，台北市至少3起槍擊案雷同，包括立法院旁槍擊案、土方公會理事長和館長槍擊案，如出一轍，不排除幕後教唆者是「同一掛黑幫」所為。台北市警局長張榮興今天強調，專案小組辦案腳步不會停歇，將持續追緝逃逸槍手到案。

警方指出，本案槍手犯案後隨即偷渡出境，專案小組循著槍手逃逸足跡溯源追查，發現相關接應逃亡事實，利用科技偵查技巧蒐集事證、整合情資，並查訪其曾逗留處所及相關接觸對象，除抽絲剝繭確認槍手身分外，日以繼夜努力不懈地深入追查，陸續查知接應協助的相關涉案人員。

檢警28日動員近百名警力兵分多路至新北市新莊、三重、土城區、澎湖縣馬公市等處所執行拘捕、搜索，查獲林、許、李、劉、陳姓等11名涉案犯嫌到案，並搜索查扣子彈35顆、擦槍工具等證物，全案依違反槍砲彈藥管制條例、殺人未遂等罪嫌移送士林地檢察署偵辦，深入追查犯案動機、幕後唆使者。

2013年6月，立法院旁大樓發生槍擊案，李姓男子中彈，警方經4個月追查，逮捕涉案的竹聯幫寶和會長邵柏傑等6名嫌犯，但槍手早已潛逃大陸。警方查出李因介入國際線上賭博網站，惹惱幕後經營的黑幫分子，2年後跨海遣返涉案槍手回台。

2018年，土方公會前理事長在濱江街被槍擊受傷，以及2020年的館長槍擊案，至少10年來這3起重大槍擊案，幕後都有竹聯幫寶和會、天道盟美鷹會涉案的影子。

辦案人員懷疑，內湖這起槍擊案，很可能也是幕後同一批幫派首腦涉入，收錢替人辦事，找來一批沒幫派註記的人犯案。不過目前偵辦的證據，尚未連結到黑幫，還待持續釐清調查，全案由檢警擴大偵辦中。