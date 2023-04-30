鹿耳社區重現鄭成功登陸攻打荷蘭人場景。（程炳璋攝）

今年參與重現鄭成功登陸鹿耳門活動的民眾，有不少外籍生。（程炳璋攝）

民眾打扮明朝軍隊，準備搭漁筏重現鄭成功登陸鹿耳門。（程炳璋攝）

台南市安南區鹿耳社區30日上午在鹿耳門溪口舉辦重現鄭成功登陸活動，有4所大學來自17國的外籍大學生與社區民眾共近400人參與，大家穿上明朝兵服，登上戰船體驗，在鑼鼓中完成登陸歷史場景。

鹿耳社區第13年舉辦「重現鄭成功登陸」活動，今年逢新冠肺炎疫情解封，參與人數暴增，其中崑山科大、南臺科大、中華醫事科大、嘉南藥理科大都派學生參加，另有陸軍官校專科班常備士官校友會、社區民眾與海軍陸戰隊雲嘉聯盟弟兄都來體驗，全程請出4尊媽祖神像坐鎮

台南市民政局長姜淋煌、前觀光局長郭貞慧出席向鎮門宮延平郡王致敬祭拜，姜淋煌念祭禱文，代表明朝遺臣恭送王師。

鹿耳社區發展協會理事長蔡登進表示，今年逢防疫解禁，多達17個國家參與，其中崑山科大派出華語中心的17國交換學生參與，包括東亞、東南亞、中南美洲與大洋洲的外籍生都穿上明朝戰甲，手持長槍、大刀武器與反清復明旗幟，儼然就是1支古裝軍隊，學生紛紛拿出手機合照。

日本的深瀬由夏表示，驚訝一個小社區辦理這樣大型水上歷史活動，真令人欽佩，繼續辦理相信會有更多人來參與。

這支「明朝軍隊」分乘布置成船艦的9艘膠筏，手持旌旗、帥旗，在鑼鼓聲中登船，適逢強風與退潮，在安全考量下，分頭駛入鹿耳門溪，回溯362年前鄭成功率軍進入鹿耳門溪攻打荷蘭人的場景。

蔡登進理事長表示，延續台灣史上對外第1場勝利戰役，社區今年擴大規模、克服船隻租借招募、完成鄭成功復台景況。