韓籍31歲李姓女友、32歲金姓男友來台自由行，李女返國前夕遇害身亡，金男目前涉殺人重嫌，10萬元交保並限制住居。傳出事發隔天，金男將李女行李寄回韓國，行跡令檢警存疑，目前李女行李由金男哥哥帶回台灣，並交由檢警調查。據了解，李女行李內並無可疑之物，金男辯稱機票已買，避免行李過多先寄回李女行李。

李女、金男22日與其餘友人來台自由行，原定25日回韓國，期間投宿高雄前金區中華三路、大同二路的商旅，返韓前夕24日下午1時30分許，金男發現李女倒臥廁所門口無呼吸心跳，送往大同醫院搶救，不幸於下午2時許不治身亡。

檢警25日遺體初驗，發現李女左手腕、手肘等多處瘀青、外傷，但非致命傷，於是27日通知李女弟弟來台，進行解剖複驗。副驗結果發現李女四肢瘀傷，頭部有明顯傷痕，左側顱內出血、腦髓凹陷，疑似遭鈍器敲擊或短距離撞牆，他殺嫌疑大，於是檢方立即指示警方依殺人罪嫌逮捕金男，複訊後聲押。

而傳出金男25日將李女行李託付給同行友人寄回韓國，令檢警起疑，認為有湮滅證據之虞，後續由金男哥哥前往仁川機場帶著寄放的行李，搭機來台並將行李交由給檢警調查。據悉，李女行李內並無可疑之物，後續還要送往鑑識中心，進行採集微物、血跡化驗等程序，進一步釐清。

目前金男由高雄地方法院裁定10萬元交保，限制住居、限制出境出海8個月，並且每周要到新興分局前金分駐所報到。據悉，金男辯稱是當時以為還要在台灣待幾天，再加上機票已買，才會請友人將李女隨身行李寄回，避免回程時行李過多；李女日前已火化，骨灰已交由李女弟弟帶回韓國。