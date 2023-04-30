極力爭取國民黨提名參選總統的鴻海創辦人郭台銘，29日批評民進黨將非核家園當神主牌，「你們要投給它我也沒有辦法，那你就生個肺癌好了」，言論引發爭議。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬30日3問郭台銘，國民黨執政時期就決定2025核電廠機組除役，請問哪幾個現役機組要繼續發電？已經說服新北市長侯友宜解封核四？要不要新設核電廠？

鄭運鵬今日在臉書發文指出，郭台銘昨天宣誓要發展核電，並且詛咒民進黨支持者得肺癌，選總統的人口不擇言，沒品歸沒品，他個人還可以原諒「年輕氣盛的霸權霸道霸王慣老闆」，不過講點正經的，既然郭台銘那麼行，那就應該說明他要怎麼使用核電。

鄭運鵬接著提出3大質疑，首先，台灣現有3座核電廠，核一、核二廠的機組已經開始除役，連同核三廠的機組，從啟用當年就計畫2025年前要全部除役，這些機組的除役年限，都是國民黨執政時期就決定的事情。而「2025非核家園」是當年既定的事實，非核家園只是宣誓2025年之後不再新設、使用核電，而且「電業法」第95條第1項的條文，早就已經在2018年的公民投票被刪除。

鄭運鵬批評，郭台銘主張要使用核電，那麼他要說明哪幾個現役機組要繼續發電，到底是新北市還是屏東縣的，而且根據「核子反應器設施管制法」規定，所有機組都來不及提出延役申請，郭台銘是要請國民黨立法院黨團提出修法，還是要請哪幾位立委修法。

其次，鄭運鵬質疑，郭台銘是不知道核四廠下面有斷層證據，還是他只聽他喜歡的片面之詞，不過從前總統馬英九時代封存的核四廠，就連燃料棒都已經賣回美國，請郭台銘說明如何解封、成本多少與安全性如何，以及他是否已經說服貢寮和新北市民，還有和他競爭的侯友宜。

第三，鄭運鵬指出，請郭台銘說明是否要新設核電廠、在哪裡新設、預計成本多少、成本要不要加在電價上、如何通過環評，還有什麼時候要啟用；他說，以上問題都是郭台銘的基本工作，希望自詡為國家賣命的CEO，不要只會詛咒別人性命，請把核電的使用規畫講出來，讓選民放心把命交給他。