前立委顏寬恒5月1日偕律師出面，並示證劇正面回應。（馮惠宜攝）

【全程字幕】顏寬恒不忍了！秀證據怒譙遭「政治追殺」 嗆起訴「這罪」是莫大侮辱 @ChinaTimes ​

前立委顏寬恒4月26日遭台中地檢署以涉貪汙、竊佔國土起訴，他今（1）日偕律師出面回應，直言檢方是針對性、政治追殺，他不會再忍了，一定參選到底，捍衛清白。

台中地檢署在大甲媽遶境期間起訴顏寛恒等五人，認定他們涉及竊佔國土、偽造文書、利用職務機會詐取財物等罪。在遶境活動結束後，顏寬恒首度出面回應，重申檢方是針對性、政治追殺，他提出所有證據，證明自己的清白，也留給社會公斷。

針對竊佔國土部分，顏寬恒指，該房屋是蓋在個人私人土地上，國有地是外圍綠美化區，103年到105年承包商申請做綠美化，期滿後曾向國產署續約綠美化，但申請案件迄今未有進度。其妻陳麗淩則是在國產署公開標租後，依法照國產署公告現況標租，並未更改，且依規定繳交租金，何來竊占？他反問檢方，如果要回溯竊占罪嫌，是不是該針對承包商及國有財產署。

另外，針對檢方指稱顏寬恒以「借款」名義假賣沙鹿豪宅，並以使公務員登載不實起訴，顏寬恒說，雙方買賣金流，透過履保基金，金流透明，他也問，誰賣房子會了解買方資金從哪來？

而針對詐領助理費「貪汙罪嫌」，顏寬恒說，他的購車款在106年付清，林進福在107年1月才當他的助理，擔任他助理時，助理費都匯進林進福的私人帳戶，他也確實在地方服務鄉親，根本沒有詐領助理費的問題，完全就是檢方構陷誤導。

顏寬恒也再次強調，未來面對任何的抹黑，他會在第一時間站出來捍衛自己的清白。並以宜蘭縣長林姿妙以及新竹市長高虹安為例，強調該案是在他登記黨內立委參選後發生，具針對性，是政治追殺，他也一定會參選到底，用行動捍衛清白。