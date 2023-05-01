有媒體民調顯示44％民眾不支持2025年非核家園，外界關注民進黨是否修正能源論述，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬1日指出，台灣核一、核二及核三機組在2025年不再發電，是40年前國民黨執政時期就已規畫，而非民進黨自創。當前若有人主張使用核電，必須說明現有核電廠是否延役？人民是否同意？這些都不是民調就能決定。

鄭運鵬上午在民進黨團輿情回應記者會上指出，尊重各家民調結果，黨團會以此作為參考，但關於贊不贊成非核家園一事，他認為很多人都對核電使用有所誤解，台灣核一、核二及核三機組在2025年不再發電，是40年前國民黨執政時期就規畫除役了，而非民進黨自創。

鄭運鵬認為，當前若有人主張使用核電，必須說明清楚當前運轉的核電廠是否延役？人民是否同意？這些都不是民調就能決定，更遑論延役有其程序和安全性。

民進黨立委張宏陸則說，非核家園是民進黨的主張和靈魂，相信大多數人都希望台灣是非核家園，民進黨長期以來也都以發展綠能，取代舊有的能源政策；他強調，非核家園不等於燃煤發電，這幾年民進黨綠能政策的進步大家都有目共睹。