前立委顏寬恒4月26日遭台中地檢署以涉貪汙、竊佔國土被起訴，顏寬恒5月1日與律師開記者會指出，檢方是針對性、政治追殺，他提出所有證據，證明自己的清白，也會留給社會公斷。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝對此表示，此案已由檢察官偵結並提起公訴，目前已將事證交由法院依訴訟程序依法審理，至於顏於記者會上的說法，中檢則不予以回應。