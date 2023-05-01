在五一勞動節當天，台北市長蔣萬安透過臉書表示，他過去當立委時反對民進黨《勞動基準法》修惡，也曾推動《勞工職業災害保險及保護法》通過，就任市長後，已推出或將要逐步推動5項勞動政策，包含勞權基金新增6項補助、實施公安科技降災計畫、中高齡暨高齡者友善企業認證、提供青年職前準備及尋職幫助、擴大保障職災勞工權益。

蔣萬安表示，今天是勞動節，他要和大家分享就任市長後已推出或將要逐步推動的5項勞動政策，也要特別感謝勞工朋友辛勤打拚，成為城市經濟繁榮的根基。

「勞權基金新增6項補助」是勞動局希望修正《台北市勞工權益基金收支保管及運用自治條例》，擬透過基金補助勞工因加班費或退休金衍生勞資爭議案件所需的訴訟費用、促進勞工職業技能及國民就業補助款，同時為15歲以上、未滿30歲青年補助投保傷害保險。該修正條例已於3月28日市政會議通過並在3月31日函送議會審議，議會通過後有望於今年下半年推動實施。

「中高齡者暨高齡者友善企業認證」則是台北市首創的認證，從4月1日開放申請到6月30日，北市就業服務處長何洪丞說明，截止後將利用2個月評選，預計9月辦頒獎典禮，10月邀請得獎企業舉辦聯合就業博覽會，歡迎長輩來投履歷。