行政院農委會將升格為農業部，原主委陳吉仲原被看好成為首任農業部長，但資深媒體人吳子嘉日前爆料，前衛福部長陳時中將擔任農業部部長。國民黨立委賴士葆今直言，這件事真的不可思議，如果是真的，只說明了蔡英文總統把中華民國憲政變成皇帝制，因為皇帝想誰當官就能當官，前面已經有例可循，國安會秘書長顧立雄就是個例子。

國民黨立委吳怡玎今早在記者會上受訪時坦言「這真的是很神奇」，她說，如果陳時中在衛福部已經搞成這樣子，全國上下都覺得他疫苗採購、快篩有問題，而在競選台北市長的過程中，也看到大家對他的評價，「這樣的人還要放到農業部，真的是不可思議，我驚訝到不知道該怎麼回答」。

賴士葆也說，這真的不可思議，目前看起來有可能是真的，如果是真的，只說明蔡英文執政下，把中華民國憲政變成皇帝制，因為皇帝想誰當官就當官，前面已經有例可循。像是顧立雄身為律師，可以當金管會主委、國安會秘書長，所以陳時中如果真的當農業部長也不會太奇怪，就只是因為跟蔡英文關係好，「顧立雄是蔡英文的愛將，就什麼位置都能放，而陳時中是小英之友會榮譽總會長，所以還在圈內啦」。

賴士葆也諷，從國家體制，不希望這是真的，但從選舉角度希望是真的，因為可以延續2022的仇恨值到2024了，歡迎。

「這樣的做法實在讓人民嘆為觀止！」台北市議員李彥秀批，民進黨的敗選聯盟，只要派系對了一定都有位置，農業部是一個非常重要的單位，但每年產銷失衡，到現在七缺八漲，陳吉仲做那麼多年沒一樣做得好，現在又外傳陳時中身為牙醫要來農業部，這可能讓國人認為民進黨只要跟對人跟對派系，就有官做。