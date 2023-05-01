有關高雄機場經營概況及疫後營運(航班增加)情形，民航局說明高雄機場航班航點及運量於疫後已逐步復甦，今年1到3月已恢復飛航16個航點，平均每週120班、載客3.3萬人、載客率71％。預計至今年10月航點恢復至19個，每週將飛航221班，較疫情期間增加15倍，並將積極推動新航廈、空橋汰換、滑行道改善等各項建設，達成短期恢復區域航線，中長期形塑飛航洲際航線有利條件目標。

立法院交通委員會1日考察高雄地區交通建設案，前往高雄國際機場聽取民航局簡報高雄機場經營概況及疫後營運(航班增加)情形，並就旅客入出境通關作業進行現勘外；下午也前往岡山區公所與路竹區公所，就北高雄產業園區聯外交通、台1線湖內路竹路段拓寬、岡山路竹延伸線暨岡山車站新設東出口及跨站天橋工程議題，與高雄市政府、當地議員及民眾進行座談會。

王國材指出，高雄機場為我國南部區域重要空運樞紐，會請民航局及航空業者，持續鼓勵航空公司增闢航班航點，並特別請航空業者設法在一年內復飛熊本、札幌、琉球、新加坡等航點，並思考恢復轉機北美航線的可行性；另外也請民航局加速推動機場各項建設，在121年完成新航廈建設第一期計畫，在129年完成第二期計畫，使年旅客服務容量提升至1,650萬人次，持續提供優質便利的空運服務，打造南部最具競爭力的國家門戶。王部長也表示，南部地區具豐富的自然與人文景觀，未來交通部會與地方政府持續合作，整合觀光資源並擴大行銷。

在「北高雄產業園區聯外交通」部分，交通部公路總局表示已啟動辦理台19甲線岡山區嘉峰及嘉興社區路段拓寬拓寬評估作業，另地方建議優先推動台39延伸線於台19甲至大莊路路段，公路總局將俟「台39線(高鐵橋下道路)延伸仁武」建設計畫核定後，就具共識之該路段優先辦理設計、用地取得及施工作業，王部長指示公路總局積極辦理後續作業，以促進地方發展。至於高雄市政府提出高科聯絡道東延至台19甲案，王部長表示，本案可串聯國道1號、台19甲及未來台39延伸，提供北高雄產業園區便捷聯外交通，因屬地方道路系統，請高雄市政府依權責辦理，至於銜接國道1號高科交流道部分，請市府向高公局提出申請，並請高公局配合協助。