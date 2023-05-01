新加坡副總理兼財長黃循財1日在51勞動節集會發表主題演講時說，新冠疫情及地緣政治緊張等因素，讓全球貿易出現顯著變化，主要經濟體投入大量資金試圖建立各自的戰略產業，新加坡無法同樣砸大錢跟進，但要繼續以獨創與創新，膽量和進取心取勝。

黃循財在全國職工總會舉辦的群眾大會上說，世界已經陷入困境且變得越來越危險，而新加坡正受到這些改變的影響。他指出，全球貿易出現三大變化，除了貿易規則及國際投資流向正在改變，先進經濟體也透過大規模補貼，建立自己的國內生產能力，尤其是在半導體和潔淨能源等戰略性產業。

他說，這意味著各國之間的競爭將更激烈。他舉例說，一些大國撥出大筆資金打造戰略性工業，德國就正在與美國晶片製造大廠英特爾（Intel）磋商，提供總額達100億元的財務支持，在德東設立大型半導體生產設施。這筆款項是新加坡貿工部今年總預算的近兩倍。

據新加坡聯合早報報導，黃循財提醒，貿易規則正在發生變化，如今各國不再熱衷談貿易合作共贏，一旦更多國家實施保護主義並蔑視貿易規則，新加坡將受到傷害。此外，國際投資流向也在發生變化，以往新加坡受惠於外國直接投資（FDI），但近年地緣政治導致外資去向產生變化。

他指出，「各國在討論『近岸外包』或『友邦外包』，這意味著各國正在將工廠和關鍵供應，放在離他們更近的地方，或者在他們信任的友好國家。」有鑑於此，來自全球的FDI將放緩，將更加集中在地緣政治一致的國家。

黃循財說，新加坡無法像一些國家那樣，提供巨額資金吸引外資，但可從其他方面提高競爭力。他說，新冠疫情進一步提高了新加坡作為可靠、值得信賴的商業樞紐的國際聲譽，必須抓緊這個機遇，讓新加坡更具競爭力和與時並進。

黃循財是新加坡政府第4代（4G）團隊領導人，亦即現任總理李顯龍的接班人。而新北市長侯友宜上月出訪新加坡期間，黃循財於4月21日主動在臉書發文，貼出與「老朋友」侯友宜的合照，透露兩人當天會面，進行了愉快交流。