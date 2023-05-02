聯準會3月會議備忘錄顯示，其決策高層預期美國經濟可能有「溫和衰退」風險。外界也預期其一年多以來持續升息的行動，很可能令經濟陷入衰退。

杜爾里則認為美國高通膨壓力會導致經濟情勢更惡化，讓經濟出現「中度衰退」，跟上世紀90年代初的情況差不多，較聯準會預期來得嚴重。當時美國失業率高達8％。美國今年3月失業率為3.5％。

儘管美國3月通膨率，已從2月的6％下降至5％，創2021年5月來新低並連續九個月縮減，但他仍然認為美國目前通膨率，對於依賴聯準會賣權來判斷前景的投資人來說仍然太高。

聯準會賣權是指美股暴跌時，聯準會以寬鬆貨幣政策來支撐經濟與股市。但由於目前美國通膨率仍被認為太高，聯準會為對抗通膨而無法以寬鬆措施救市。

杜爾里說過去十年來，每當股市下挫就會出現買盤進場的情況，主要是市場認為當聯準會看到經濟出現疲弱跡象時就會出手救市。

但他不確定未來6個月到12個月內，當經濟與股市出狀況時聯準會是否還會出手相救，並強調在高通膨的環境下，聯準會賣權可能已經不如過去那樣強而有效。

聯準會去年3月以來，為抑制高通膨而把基準利率從近乎零調高至約5％。專家警告這可能拖累經濟發展。

雖然多種跡象顯示美國經濟開始轉弱，但標普500指數今年來仍累漲約6％，顯示市場對那些經濟憂慮有所減退。杜爾里則擔心那些問題不會消失，並會持續至年底。