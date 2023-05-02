大陸甘肅省定西市一家餐館日前發生驚人一幕。一名女子當時正在吃火鍋，前一秒還有說有笑，接著突然情緒失控，端起滾燙的熱湯就潑向同桌男子，雖然男方迅速躲開，沒有受到傷害，但是周邊的客人卻遭了殃。影片曝光後，有網友發現，男子當時似乎早有意料，頭也不回地往外跑，女方也追了出去，可能是故意吃霸王餐。

據網傳視頻顯示，剛開始時2人吃飯氣氛還挺和諧的，男子一邊夾菜，一邊嬉皮笑臉地說著什麽，接著似乎是他說的哪句話刺激到女子，對方先是抓起盤中的食物扔向他，接著就端起火鍋潑向男子，而此時男子已經迅速躲開了。

同桌的男子似乎挺了解女子，看到對方表情，好像知道下一秒要發生什麽似的，在她扔東西的那一瞬間拔腿就跑，恰好躲開了女子潑來的火鍋湯。男子雖然躲開了，卻殃及了無辜，濺到了鄰桌顧客身上。

大陸甘肅省定西市一家餐館日前發生驚人一幕。（圖／翻攝自微博）

對此，網友紛紛留言「目標沒啥事，路人很受傷」、「這男的反應得多熟悉啊，沒有一定歲月的訓練，怕是訓練不出這種反應」、「衝動是魔鬼！看樣子有些話不能亂說，有些玩笑不能開。但女子也太過衝動，也有失體面」、「在公共場合這樣做，真是有點過分了」。

不過，也有人認為，「這不是逃單新方式吧？兩口子帶孩子吃火鍋，孩子吃完先離開，兩口子藉口吵架逃單了。都是商量好了的吧？否則這女的潑火鍋湯，這男的早有預料一般，轉身走人，安然無恙，而女的潑完湯，順道追了上去，一連串行為，如行雲流水般流暢。」

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