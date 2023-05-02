警政署日前對竹聯幫明仁會、弘仁會及黑幫分子進行大規模掃蕩後，共逮獲474人，阻斷黑幫金流相關的詐欺及毒品案，查扣近4億元。此外，近年急速崛起、有竹聯幫主么么「親衛隊」之稱的「靜安會」，聲勢及犯行已直追明仁會及弘仁會，但想加入靜安會並不容易，至少必須具有「業務能力、性格冷靜、能文攻武嚇」等3種條件才行。

北市刑大今年3月破獲靜安會暴力案，29歲逄男為靜安會幹部，2021年3月涉及砸藝人梁又南兒開設的餐酒館，又因投資虛擬貨幣變現賺取差價，找來李姓等3名被害人介紹幣商進行交易，逄男謊稱遭幣商黑吃黑，要求李男等人賠償其損失，強押被害人私行拘禁、言語恐嚇等暴力行為，最後被迫交付50萬元才得以脫身。警方逮捕逄男等6人，依《組織犯罪防制條例》、《恐嚇取財》、《妨害自由》、《傷害》、《詐欺》等罪嫌送辦。

藝人梁又南之子開設餐酒館遭砸，是靜安會幹部逄男所為，後續他又牽涉虛擬貨幣暴力拘禁一案，警方共逮捕6人。（圖／報系資料照）

除了暴力案，靜安會被捲入多起毒品案，包括刑事局日前破獲最大宗郵寄大麻膏案，溯源追出靜安會成員23歲陳男牽線找買主，警方上門攻堅還破獲了陳男的流浪咖啡包工廠，逮捕陳男和小弟等3人，其實陳男是靜安會酒店經紀頭頭，為了賺錢而兼差販售毒咖啡包。

去年2月北市刑大破獲大陸、台灣毒梟跨國走私安非他命案，警方直搗宜蘭烏石港，從漁船「珍旺二號」上起獲33大袋650包、總重約719公斤毒品，市價逾20億元。警方查出涉案幕後主嫌為竹聯幫平堂和靜安會成員，他們與大陸大毒梟合作，由大陸從自金三角購毒後，以大型船隻運毒至公海，再由台灣的中型遠洋漁船前往交易和轉接應。

去年8月，刑事局查緝一起線上博弈案時，意外查獲中山區吉林路上的堂口，更在堂口保險箱中起出1公斤大麻。該堂口神桌上供奉虎爺，左右兩幅大型字畫，其中的鳳凰圖搭著兩句藏頭詩「靜觀自得鳳凰來，安平富貴定江山」，寫的正是靜安會。

時隔4個月，刑事局12月間宣布破獲竹聯幫靜安會幹部24歲陳男和弘仁會31歲許姓組長共組假投資詐騙集團，該詐團由柬埔寨境外詐騙成員透過罐頭簡訊、臉書社群廣告推廣多個假投資網站或APP，再假冒投顧老師透過LINE群組騙投資；其中，靜安會陳姓幹部負責管理在台車手、洗錢水房，與藏身柬埔寨的電信機房合作。警方清查被害者逾百人，詐騙獲利高達2億餘元。

靜安會在八大行業酒店、夜店圍事，主要以北市東區統領大樓為主。（圖／本刊攝影組）

刑事局與全台警力共組專案並發動6波緝捕行動，共查獲靜安會陳男、弘仁會許男等50名人到案，其中8人遭法院裁定羈押禁見。其中，靜安會成員洪男涉及去年11月14日凌晨在行政院前酒駕競速，於忠孝東路地下道撞翻另輛轎車且導致該車駕駛當場喪命，事後洪男糾眾到場助陣、氣焰囂張，作勢襲警遭開槍制伏。

本刊調查，「靜安會」是竹聯幫幫主么么黃少岑近年積極培養的「親衛部隊」，在3年前急速竄起，頗有跟仁堂弘仁會與明仁會分足鼎立態勢。主事人草莓來自平堂，金哥來自和堂，據了解，該會成員經過精挑細選，年紀從20歲到30歲，並要求「有業務發展能力」、「處事泠靜」，還能「文攻武嚇」，也瞄準18、19歲青少年吸收新血加入，目前幫眾人數約3000人上下。

近年來黑幫堂口年輕化，一名資深刑警表示，檯面上幫派會長年紀在35歲上下，手下組長平均年齡約25歲，出門有小弟開車，組長們平日LV、Balenciaga上身，出入不是開賓士就是保母車Alphard接送，手頭闊綽生活豪奢，身旁圍繞著爆乳網紅小模，如同歪版人生勝利組，老刑警則感嘆「這款好架式，現在年輕人看了還會想腳踏實地工作嗎？」

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