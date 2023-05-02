中國大陸2021年暫停輸入台灣鳳梨，並宣稱種植台灣育成的台農17號（金鑽鳳梨），引發品種外流疑慮。立法院今三讀通過《植物品種及種苗法部分條文修正草案》，增訂中央主管機關農委會得公告禁止輸出入種苗、種苗的收穫物或其直接加工物的情形，違反公告禁止者，得處3年以下有期徒刑。

行政院於今年3月16日院會通過行政院農業委員會擬具的《植物品種及種苗法》第51條、第53條之1、第55條條文修正草案，並增列第51條第2項，立法院經濟委員會19日通過初審後，不須經黨團協商，今三讀通過。

本次《植物品種及種苗法》共有3大修法重點，包含增訂中央主管機關得公告禁止輸出入種苗、種苗之收穫物或其直接加工物；其次，違反禁止輸出入公告者，處3年以下有期徒刑、拘役，或科，或併科新台幣60萬元以上300萬元以下罰金，違法之物沒收，並設有法人併罰規定；最後，提高違反限制輸出入公告之罰鍰為新台幣50萬元以上250萬元以下，並賦予沒入之執法彈性。

此外，本次修法新增規定，有妨害國家安全、利益或影響農產業整體發展者，得禁止輸出入，現行規定須正面表列管制的種苗才可以主張相關權利，修法後不限品種均可公告禁止輸出入。

農委會主委陳吉仲表示，《植物品種及種苗法》修法今天獲立法院三讀通過，為強化台灣農作物品種權的保護跨出了重要的一步，修法重點在於加強管制及保護力道，以阻止技術與種苗外流，因此法案授權農委會針對種苗、種苗收穫物或其加工做進出口的限制，若違反規定，除了提高罰金外，更新增刑罰入法，違反者處3年以下有期徒刑、拘役，以嚇阻不肖者為謀私利而傷害台灣農業整體利益。

法人併罰規定部分，農委會副主委陳駿季日前於立法院備詢時說明，因為過去外流品種多屬個人行為，現在有些品種外流是以公司法人的形式進行，若被抓到，所屬法人得連帶科以罰金。

農委會強調，本次修法增訂禁止輸出入條款、刑責入法，並提高限制輸出入之罰鍰，有助防範優良品種遭非法外流或回銷國內，侵害我國農業經濟安全及國家利益。

民進黨立委莊瑞雄則表示，中國大陸2021年暫停輸入台灣鳳梨，引發金鑽鳳梨品種外流，為了防範台灣培育的食物種苗非法外流或回銷國內，並強化我國農業競爭力及促進農業的升級，台灣以農立國，期待這次修法後，農委會能貫徹修法目的，除了在執行面強化落實也加強宣導，來遏止非法行為。