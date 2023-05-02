美國25家軍火商代表團，原訂2日抵達台灣，卻提早2天在4月30日抵台，甚至外傳軍火商將進入總統府，由蔡英文總統接見，對此，國民黨立委李德維批評，民進黨拍馬屁不要拍過頭，拿人民血汗錢買武器；國民黨立委陳以信也呼籲，軍火採購必須經過國會監督。

李德維指出，假如中華民國總統讓軍火商進到總統府內，真的是中華民國的悲哀，採購武器跟見軍火商是兩回事，民進黨有時候拍馬屁不要拍過頭，連蔡英文總統都要見軍火商。

他批評，不知道有多少人的錢都要被拿出採購軍火，民進黨應該看到人民心聲，而不是花人民血汗錢來買武器，如何處理好兩岸關係，降低戰火風險才是總統跟執政黨該做的。

陳以信表示，台美之間商業合作，不管是軍火項目或其他項目都有長期以來關係，但現在傳出軍火商要跟行政單位見面，並非無前例，但台美軍事合作或軍售項目都必須經過國會監督，任何接觸都要公開透明，必須是合理的價格軍購，這是我們必須堅持的原則。