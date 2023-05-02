國民黨最美發言人李明璇有意挑戰立委選戰，明天將正式通過黨徵召參選高市前鎮小港區立委。（李明璇提供）

國民黨最美發言人李明璇有意挑戰立委選戰，明天將正式通過黨徵召參選高市前鎮小港區立委。（李明璇提供）

國民黨最美發言人李明璇有意挑戰立委選戰，明天將正式通過黨徵召參選高市前鎮小港區立委。（李明璇提供）

國民黨最美發言人李明璇有意挑戰立委選戰，明天將正式通過黨徵召參選高市前鎮小港區立委，她以公開信談到參選理念。（李明璇提供）

國民黨最美發言人李明璇有意挑戰立委選戰，明天將正式通過黨徵召參選高市前鎮小港區立委，李明璇今（2）日向本報證實並坦言，該選區雖然「綠到出汁」，但身為青年世代，要更有勇氣為國民黨開疆闢土，未來也會主打空戰，誓言下架民進黨立委。

前鎮小港為傳統綠營票倉，選民結構綠大於藍，過去國民黨在該選區派出資深戰將陳麗娜參選，但未能擊敗綠委賴瑞隆，賴從2016年連任迄今，兩次參選分別拿下6成、5成7的得票率。據悉，陳麗娜幾經評估後，決定這次不願再投身立委選戰，而將以啦啦隊角色助攻李明璇。

年僅30歲李明璇將返回故鄉高雄參選立委，她表示，願意接受黨中央徵召出征艱困選區要用行動與決心，讓所有人見證國民黨青年世代的勇氣，希望為國民黨開疆闢土、贏得勝利。

她談到參選初衷指出，「參選是要為國民黨開疆闢土，並不是要增加國民黨分裂的風險」。尤其近期各地方的初選裂痕，讓她意識到，此刻需要選擇一條「與眾不同的道路」，才能重振國民黨員的信心。因此，她不把個人因素列為首要考量，而是盡個人最大的努力團結全黨。

她坦言，前鎮小港被形容是綠到出汁的高雄艱困選區，像陳致中都可以在該區拿下最高票當選議員，因此未來選戰策略，自己會努力用親和力、行動力去「感動」選民，並用空戰引領陸軍，結合3位國民黨在地議員和陸軍的力量，做好整合、溝通，合作共同贏得選舉。

她也強調，民進黨對於高雄最有輸不起的壓力，自己有信心能挺住民進黨的無恥攻擊，重挫民進黨士氣、2026市長前哨站就靠自己先打起。至於何時遷戶籍？她說等黨中央徵召後，隨時可以準備。