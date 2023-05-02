昨（1）日五一勞動節，勞團提出「八年全執政、勞工算總帳！」的訴求。時代力量表示，總統府國家年金改革委員會最後一次開會為 2016年，至今超過 6 年未開會，運作空轉，已經完全失能，撥補不能取代改革，年改會應實質運作，提出年金改革備選方案。

對於勞團訴求，勞動部大動作回應，更透過新聞稿表示重視並審慎處理勞工朋友的五一訴求，蔡英文總統同樣針對勞保議題強調，政府自 2020 年起共撥補 1470 億元挹注勞保基金，行政院也已承諾明年會繼續撥補 1000 億元，未來仍將持續撥補。

余佳蒨指出，蔡總統 2016 年甫上任就大動作成立總統府國家年金改革委員會，希望搶救瀕臨破產的各項年金。然而，依據官網資訊，國家年金改革委員會最後一次開會為 2016年，僅討論軍公教年金後就停擺，至今超過 6 年未開會，運作空轉，淪為澄清稿發布中心，已經完全失能。

余佳蒨強調，時代力量已經說破嘴，撥補不是改革，飲鴆不能止渴，治標無法治本，拖延改革時程，只會加劇勞保的破產危機，呼籲勞動部別再以拖待變，「總統府國家年金改革委員會」就在那邊，趕快臨聘委員、趕快開會，提出具體時程與改革方案，否則財務黑洞越補越大洞，最後受苦受害的還是努力工作的勞工。