不滿公車停靠讓乘客後門上車 乘客和司機起口角

台中市249公車昨（1日）下午4點48分左右行經太平區和平橋發生司機與乘客爭執事件，一名男子因為不滿司機讓他從後門上車，而與司機發生口角，經乘客打110報警，最後由警方調解才和平落幕。

四方客運249公車行經中山路一段的和平橋前站牌，黃姓女駕駛看到一名男子在站牌前揮手示意，便打開前門等待他上車。沒想到，男子卻沒有上車，黃女以為他是看錯班次，便關上前門準備開走。就在這時，男子突然小跑過來拍打車身，黃女見狀趕緊停下車，並打開後門讓他上車。

未料男子上車後卻與黃女發生爭執，原來，男子認為自己已經在站牌前舉手示意並持有硬幣，理所當然應該從前門上車投幣，而不是從後門上車再走到前面投幣。他覺得司機這樣做是不尊重乘客，也浪費了他的時間。他便向黃女抱怨並質問她的作法。

黃女則解釋說，她是看到男子沒有上車才關門開走的，並不是故意要讓他從後門上車。她認為男子是沒有及時上車造成的誤會，而且從後門上車也沒有什麼不妥。她覺得男子無理取鬧，也不願意道歉。

兩人的爭執持續了一陣子，引起其他乘客的注意，有人建議雙方報警處理，也有人勸雙方冷靜下來。最後，有人撥打了110報案。

太平警分局坪林派出所接獲報案後，立即派員警到場處理。員警到達時，發現男子和黃女仍在爭吵不休。員警先將兩人分開安撫，然後耐心地聽取雙方的陳述。員警也向雙方說明了公車的規定和乘客的權益，並勸導雙方冷靜下來。經過員警的調解和勸導，雙方最終都表示不想再追究此事，並互相道歉。

太平分局呼籲民眾，在搭乘公共交通工具時，如果遇到任何爭議或不滿，應該保持理性和禮貌，並及時報警處理。