被視為國民黨最有可能徵召的總統參選人，縱使日前出訪新加坡，新北市長侯友宜仍屢被質疑國際觀不足，對此，侯今反問，新北與200多個城市一直都有實體線上交流，怎麼不夠國際化，他努力做讓新北市被看到、有長足進步，批評別人不會讓自己更好，「好好把心擺在做事上，才能讓國家進步。」

新北市議員葉元之今在議會總質詢表示，外面一直說新北市不夠國際化，據他了解，市長新加坡行除見到副總理黃循財，也是新加坡未來的領導人，側面消息也聽聞有見到總理李顯龍，但市長都未證實，稱要尊重新加坡，但卻被綠營攻擊是自由行，笑言：「李顯龍會隨便接待一個自由行旅客嗎？這對李顯龍是侮辱」。

侯友宜強調，新北市與200多個城市國家有實體線上交流，新北市的雙語課程也一直往前推進，也是全台一個做SDGs縣市，及台灣第一個發表SDGs VLR的城市是

侯友宜說，他去新加坡國家發展部也是談SDGs、好日子愛心大平台、幸福保衛戰，認為新北與新加坡的國情未必一樣，但大家可以共好互相學習。

對立委羅致政酸侯友宜日前出席「世界獸醫師會」，致詞卻沒講英文，未展現新北市首長的格局和高度，葉元之批綠營好像講英文才代表高尚，總統蔡英文英文也很爛、副總統賴清德接待外賓也講中文，根本是雞蛋裡挑骨頭。

侯友宜回應，他昨到桃園參加龍岡米干節，桃園市長張善政是康乃爾大學博士，英文夠好也是講中文，認為能夠溝通、台下掌聲多就好，世界獸醫師會有75個國家參與，但全台縣市只邀請新北市長與會致詞，代表他們都認同新北把動物保護做好，要引以為傲、與有榮焉。