巴斯夫集團執行董事會主席薄睦樂表示，全球經濟發展仍存有巨大的不確定性，全球工業和化工生產的動能依然疲軟，預估今年全球國內生產總值成長1.6％；其中，工業生產成長1.8％、化學品生產成長2％。布蘭特原油平均價格每桶90美元。

影響所及，巴斯夫集團 2023年銷售額預計為840億歐元至870億歐元之間；不計特殊項目的息稅前收益預計在48億歐元至54億歐元之間；已動用資本報酬率（ROCE）預計在7.2％至8％之間 。全年二氧化碳排放量將在1,810萬噸至1,910萬噸之間。

巴斯夫在全球約111,000名員工，產品分屬化學品、材料、工業解決方案、表面處理技術、營養與護理、農業解決方案六大業務領域。2022年巴斯夫全球銷售額約873歐元。

薄睦樂指出，受到需求疲軟影響，第一季銷售額200億歐元，較去年同期減少31億歐元，而產品價格略有下降，也影響銷售額表現。農業解決方案、營養與護理以及工業解決方案業務領域的產品價格上漲，仍無法完全抵消其餘部門的價格下跌。工業解決方案業務領域出售高嶺土礦物業務帶來的負面產品組合效應也略微影響銷售額。以美元為主的有利貨幣因素部分沖抵了上述負面影響。

由於化學品和材料業務領域的盈利大幅下降，第一季不計特殊項目的息稅前收益（EBIT）下降至19億歐元，相較於去年同期的強勁收益表現減少8.87億歐元。