議員黃敬平。(蔡依珍攝)

立委呂玉玲。(本報資料照)

桃園市立委第5選區（平鎮龍潭）國民黨現任立委呂玉玲，面臨桃園市議員黃敬平和舒翠玲挑戰，初選三腳督讓該區成藍營全桃最激烈戰區，堪稱「火藥庫」，經市黨部協調，2日決議採全民調初選，5月28、29、30日連3天晚上6到10點由3家公司民調，31日早上10點在黨部公布民調結果，3人都說會全力以赴爭取支持。

國民黨桃園市黨部主委黃敏恭說，今早邀請3位登記初選的參選人到黨部協調，3人晤談近2小時，知無不言、言無不盡，最後達成共識採全民調，由3家民調公司於5月28、29、30日晚上6到10點民調，31日禮拜三早上10點齊聚黨部公布民調結果，期間3位參選人保持君子風度，各自努力，團結拚勝選。

立委呂玉玲說，初選是民主機制，尊重黨中央的規則，希望是一場君子之爭，也呼籲黨內同志不要私下放話攻擊，只會讓民進黨得逞，希望大家去年團結挺好、挺善良贏得勝選的風氣延續，她也會爭取市民支持，努力拚連任，攜手黨中央於2024年重返執政。

議員舒翠玲也說會全力以赴，直指黨部說不要攻擊、要團結，但初選往往淪為你我廝殺、兵戎相見，黨部應訂出規矩、祭出罰則，違反就要摘掉資格。她也會努力讓大家看到「舒翠玲」的價值，尤其議員任內為市民爭取的相關的法案如核食、萊豬、廢土GPS定位等，守護人民權益，她會全力以赴爭取出線，也希望黨內團結爭取勝選。

議員黃敬平則說，「費芯」之戰後，已颳起徐巧芯旋風，地方都期待新人新氣象，尤其民進黨對手楊家俍出線後，藍營基層期盼有新臉孔、新聲音，「龍潭、平鎮起風了！」他也預告徐巧芯會在母親節陪他掃街造勢，年輕人站一起，希望世代交替。