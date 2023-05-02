新北市議員白珮茹今在議會總質詢就核能與國安議題，質詢新北市長侯友宜，白更期望侯友宜可以市府走向總統府，讓中華民國有新的國際視野、讓老百姓能真的安居樂業，侯回應：「謝謝議員鼓勵，我們一定讓國家安全、人民安心社會安定，更重要的是兩岸一定要和平、兩岸台海不穩定，經濟產業無法發展，人民無法安全。」

侯友宜說，這幾年內政問題層出不窮，外交也碰到很多困難，兩岸間也造成大家不樂見所看到問題，我們真的要好好思考如何讓國家穩定往前走、能夠永續繁榮安定，認為國家問題內部要團結才能對外，不要有意識型態、不分你我，我們的國家就叫中華民國，大家一起努力並肩作戰。

白珮茹詢問核廢料是不是要永遠儲存在新北？侯友宜表示，行政院應清楚告訴金山、萬里居民核廢料到暫置多少年？不能當永久存存場，更何況核廢料不適合人口稠密的地方，另應採納專家建議採室外乾式貯存場，經濟部如何把核安做好，把核廢料處理好，才是大家最關心的。

白珮茹另關心金山萬里有因應敵情部署飛彈，但同時又有核電廠，戰爭來時勢必成為被攻擊的目標，屆時居民要躲去哪裡？侯友宜說，中央應把整體國防政策講清楚，到底國土防衛要怎麼做？尤其對內居民要如何做好災疏散準備。除要給民眾心理建設，萬一戰爭爆發，做好充分準備，讓民眾在防空疏散過程中找到適當位子能安全避難，才是我們該做的事。

白珮茹最後說，希望她是最後一次在議事廳跟侯討論市政，因為侯將來離開新北市，有機會在更高位子，可以解決新北市更多問題與國安問題，這幾年台灣缺水缺電，認為能源政策是一種選擇，未來總統要有這樣承擔與魄力。

白珮茹表示，現兩岸關係惡化，大家時時面臨戰爭恐慌，期許未來台灣有更好的人為我們這塊土地付出，市長以前是警察人民保母，現在是讓新北市民安居樂業的市長，希望未來對於國家安全人民保護能夠有更明理的領袖來為國家做事。