有意爭取黨內大安區立委提名的羅智強與鍾沛君，在「送車」活動中分別贈送里民蘋果、蠻牛飲品，遭到同樣有意爭取黨內提名的楊永明質疑「以此影響選民投票意向」（羅智強辦公室提供／丁上程台北傳真）

國民黨北市第六選區（大安區）立委初選，即將於下周10日進行電話民調。有意爭取黨內提名的國安會前副祕書長楊永明2日上午質疑，在進行「送車」行程時，另兩名對手羅智強與鍾沛君，分別贈送里民蘋果與蠻牛飲料，質疑兩人「以此影響選民投票意向」。對此羅智強則表示兩人的做法都沒有違法的問題；鍾沛君則直言「以大安區選民的素質，沒有人會因為一瓶蠻牛改變自己投票意向。」

楊永明表示，2日上午進行「送車」行程時，羅智強與鍾沛君也都現身，不過除了發放文宣外，羅智強贈送蘋果、鍾沛君則是贈送蠻牛飲料給所有里民，「據瞭解蘋果一顆要10元以上，蠻牛一瓶30元左右，大安區選民能用蘋果蠻牛來影響嗎？」楊永明說，對照價值僅1-2元的文宣品來說，蠻牛與蘋果對選民則是饋贈禮品，市民們還是感覺拿了東西。

對此羅智強則表示，蘋果一顆10元、蠻牛一瓶30元，他與鍾沛君都沒有違法的問題，「前一天看到鍾沛君開始送蠻牛，我就想說不妨送一顆蘋果，既不會違反選罷法，也是對里民一個小小心意。」羅智強說，既然楊永明認為有疑慮，他會接受楊的意見，即日起不會再發送蘋果。

鍾沛君則直言，蠻牛飲品的業者剛好是他的朋友，因此之前曾提供了50箱打印有「非賣品」的蠻牛飲品，希望替她與辦公室同仁打氣加油。「但正好前陣子送車時，有里民跟我說吃完便當下午總是昏昏欲睡，因此才打算『借花獻佛』把這些能量飲與里民分享。」鍾沛君直言，大量採購的情況下一瓶僅24元，並非楊永明所說30元。

鍾沛君也喊話楊永明，表示以大安區選民的素質，沒有人會因為一瓶蠻牛改變自己投票意向，「我們的政策政見、人格特質、從政經歷才是重點。」