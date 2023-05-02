國民黨北市第六選區（大安區）立委初選，即將於下周10日進行電話民調。有意爭取黨內提名的國安會前副祕書長楊永明2日上午舉行記者會，以議員參選、當選立委的比例過高，質疑對手鍾沛君「落跑」；而對於另名對手羅智強，則是批評他「拋棄大安」，許多大安區居民對此表示強烈不滿。對此鍾沛君表示，選制沒有修正之前，每兩年就有一次選舉，這是地方政治的現實與必然；羅智強則僅簡短回應「謝謝指教，繼續努力。」

楊永明表示， 現任區域立委有39位是議員出生，而約50位藍綠新表態參選人中，也只有9個非議員背景，「由此計算，下一屆73席區域立委估計可能會有50人是議員出生，接近70％，實在很高。」楊永明說，按照計算最終台北市可能少掉7席議員，「許多去年參選喊著『革新議會』口號，結果還沒改革完就離開了議會，可能造成選民負面觀感，更影響議會運作。」

對此鍾沛君則表示，之前多次提出說明在選制沒有修正之前，每兩年就有一次選舉，這是地方政治的現實與必然，過去不只台北市議會有這樣狀況，各黨都有這樣情形，我想楊永明是政治學者，對這件事情非常清楚。「從議員轉換跑道競選立委，就是把地方服務升級到中央版本，這是我對大安區選民不變的承諾。」

此外，楊永明也對「議員當跳板」的狀況提出批評，表示「有人高票當選大安區議員後，拋棄大安去桃園，之後說要深耕桃園，卻又跑回大安。」楊永明質疑，跑來跑去心志不一，有如把大安區民眾的選票當成理所當然。對此羅智強僅簡短回應，表示「謝謝指教，繼續努力。」