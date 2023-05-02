花蓮一名家住光復鄉的80多歲翁姓老翁，聽信詐騙集團的投資話術，日前到郵局匯款100萬元，並稱自己要買古董，所幸行員靈敏驚覺有異，趕緊聯絡警方，經聯手苦口婆心向老翁不斷勸說，成功替他保住大筆的養老金。

鳳林警分局表示，詐騙集團先前偽裝成股市營業員透過LINE與老翁聯繫，介紹富達APP網路投資平台，老翁數次小額投資獲利後，便對詐團與平台信以為真。

老翁上月底聽取詐騙集團話術，到光復郵局謊稱自己要購買古董，需匯款100萬，行員驚覺有異，趕緊聯繫光復分駐所，與員警聯手向老翁勸說他極有可能成詐騙集團的待宰羔羊，不過老翁非但不相信自己掉入詐騙集團的陷阱，還質疑員警阻止他賺錢，憤而離開郵局。

經警方連繫老翁的兒子，告知相關的詐騙手法且苦口婆心勸說後，老翁才恍然大悟，回想詐騙集團的說詞確實多處矛盾，了解此為詐騙後，感謝警方在他一時衝動欲匯款當下極力勸阻，保住100萬元的養老金。

鳳林警分局表示，詐騙集團多透過臉書、IG、LINE等社交軟體散播假投資資訊，利用投資人短期快速致富心理，偽造獲利網站並證明取信民眾投資，導致被害人血本無歸，如民眾發現有異，可撥打165反詐騙專線查證或110報案電話。