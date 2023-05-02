勞動節有不少民眾休假出外踏青，新北市平溪區1日下午2時許便發生一起女重機騎士在山路上與休旅車發生擦撞的意外事故。由於有行車紀錄器畫面曝光，也引起許多網友的討論。新北市瑞芳分局表示，確認雙方都沒有酒駕，女騎士也已送醫治療。

新北市平溪1日發生一起紅牌重機擦撞休旅車的意外事故，但網友一面倒為重機抱屈。（摘自WoWtchout -地圖型行車影像分享平台／張志康新北傳真）

1日下午2時10分左右，23歲的李姓女騎士騎著紅牌重機行經平溪區靜安路二段，疑似路況不熟，在彎中煞車不及撞上對向的白色休旅車，李女騎乘的重機在發生碰撞後，向前空翻一圈，倒在路中間。所幸兩個方向的後方來車都看到了事發經過，緊急煞車才沒有釀成更嚴重的交通事故。

新北市瑞芳分局表示，李女因為擦挫傷，在事發後送醫治療，經現場針對兩造進行酒測，酒測值均為零。

遭重機撞及的休旅車，車身左側出現深深的刮痕。（新北市警察局提供／張志康新北傳真）

但這段行車紀錄器的影片公開後，有網友指出，女騎士可能是在彎中帶煞車，才導致壓車壓不下去，也有網友認為是女騎士想要斜切到對向的停車處所，才會導致意外發生。

女騎士所騎乘的重機，機車龍頭已經變形。（新北市警察局提供／張志康新北傳真）

由於女騎士所騎的紅牌重機市價近70萬元，事發後也可以看到機車的龍頭變形，也有不少網友為重機抱屈，心疼仿賽重機受損。