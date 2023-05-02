苗栗市福安里民長期使用老舊新村社區活動中心，在地方積極爭取下，經過8年努力，總算斥資1800萬元興建福安里社區活動中心，所有福安里民2日帶著「入新厝」的歡喜心，一同見證福安里社區活動中心啟用。

今天剪綵啟用典禮，由苗栗市長邱鎮軍主持，縣議員孫素娥、縣府社會處副處長張國棟、代表會主席陳仁杰、副主席王封台、縣長鍾東錦服務團隊執行秘書韓茂賢、長春石化總廠長楊天源及代表、里長、社區發展協會理事長多人參加，一起焚香祝禱、剪綵並釘掛門牌後，宣告活動中心開放使用。

苗栗市長邱鎮軍（中）等人共同剪綵啟用福安里社區活動中心。（李京昇攝）

市長邱鎮軍表示，福安里社區活動中心經前後任市長、地方民意代表及里民共同努力下，從取得土地、變更地目到興建完工花了將近8年的時間，爭取過程艱辛，終於有個好的結果，在地方殷切盼望下正式啟用。

舊福安里新村活動中心，早期4、50年代是台灣肥料公司的廠區，當地居民遷移時，才興建舊有的集會所，經年累月導致建物老舊，也無法取得合法使用執照且空間狹小，居民使用上安全堪慮。

邱鎮軍上任後，推動1里1活動中心的政策，因此把福安社區活動中心列為首要改善的目標，由公所自籌1500萬元，苗栗縣政府補助200萬元、長春石化公司補助100萬元的大力支持下，讓活動中心興建工程得以順利進行並竣工啟用。

苗栗市公所指出，活動中心建物面積有136坪，內部公共空間有辦公室、簡易廚房及儲藏室，並設有無障礙廁所等友善環境設施，可提供福安里民舒適、安全、新穎的服務空間。而與里民有深厚感情的老福安集會所場地，邱市長表示未來也將不閒置，將打造成小型公園，提供里民休憩運動之處。