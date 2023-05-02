2022年該展共有來自20國近500家廠商、使用967個攤位，展出超過千項創新發明展品及技術，3天展期吸引近2萬名產官學研人士進場參觀，線上展10天展期更有21萬國內外參觀人次，足見台灣創新發明能量普受國際重視；加上國內外交流恢復暢通，可預見今年創博會將獲得更多國際關注。

「台灣創新技術博覽會」由經濟部、國家科學及技術委員會、國防部、教育部、勞動部、衛生福利部、數位發展部、行政院農業委員會、國家發展委員會、行政院環境保護署及中央研究院等11部會聯合主辦，智慧財產局及工業局策畫，並由外貿協會及工研院共同執行，每年皆盛大展示台灣產官學研發成果，增進社會大眾對技術創新認識。

本屆展覽劃分為「發明競賽區」、「三大主題館」、「專利商品區」、「周邊服務區」及「傑出發明館」等展區，提供台灣傑出發明人展現創新發明及洽商的平台。此外，上屆創博會有來自16國的參展商參與，大幅提升展會國際化程度，同時也達到活絡國內外智慧財產及技術交易投資的商機。

「發明競賽區」為創博會重頭戲，亦是參展商展現特色的絕佳機會。經濟部智慧財產局為國內創新技術發展的重要推手，年年舉辦發明競賽，評選創新且具商品化潛力的作品，並透過頒發鉑金、金、銀及銅等獎項，鼓勵國內外發明人及企業研發全新技術及產品。