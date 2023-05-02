南投縣58歲張姓婦人1日騎機車行經攔河路往竹山方向，遭突然逆向的轎車撞死。生死瞬間監視器影片曝光，張婦騎機車行駛在外側車道，對向、肇事黑色轎車突然跨越雙黃線，橫跨2車道將她連人帶機車撞飛，肇事者嚇得打方向盤、橫跨4車道撞護欄才靜止，令人髮指痛斥：「誇張！根本是殺人」。

肇事黑色轎車駕駛黃姓婦人（73歲）並無大礙，酒測值為0；事發後她向警方供稱，自己也不清楚為何會開到對向車道，疑似因為嚴重車禍刺激，一度神智不清。

守法行駛在自己車道的張姓婦人無辜遭撞，騎機車拿自己栽種的菜給竹山的朋友，沒想到卻無緣無故成了輪下亡魂，令人家屬無法接受。

集集攔河堰景觀台的監視器畫面顯示，肇事黃姓婦人駕駛黑掃駕車往北、集集鎮方向，原本行駛在攔河路的內側、禁行機車車道，行駛約1／4至1／3路段突然跨越雙黃線，斜切撞飛原本行駛在南向、往竹山的機車騎士張姓婦人。